Portes ouvertes de l’école publique Joseph Rollo de Pluvigner École primaire publique Joseph Rollo Pluvigner, vendredi 12 avril 2024.

Portes ouvertes de l’école publique Joseph Rollo de Pluvigner Venez rencontrer les équipes pédagogiques de l’école à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. Vendredi 12 avril, 17h00 École primaire publique Joseph Rollo Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T17:00:00+02:00 – 2024-04-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T17:00:00+02:00 – 2024-04-12T19:00:00+02:00

Les portes ouvertes sont l’occasion de découvrir les salles de classes et d’activité, de faire connaissance avec l’équipe pédagogique et de pouvoir poser toutes vos questions sur le bilinguisme français-breton à l’école maternelle et élémentaire.

École primaire publique Joseph Rollo 5 impasse Penn Prat Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 78 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « ec.0561344g@ac-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pluvigner.fr/ecole-joseph-rollo/ »}]