Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Rue Serpantié Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Les familles seront accueillies dans la cour de l’école pour faire connaissance et échanger sur le fonctionnement de l’école, et bien entendu répondre à vos questions.

Rendez-vous le samedi 12 mars de 9h à 12h ce.0121222n@ac-toulouse.fr +33 5 65 47 47 75

Dans le respect du protocole sanitaire, du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l'entrée et il vous sera seulement demandé de porter un masque (adultes uniquement).

