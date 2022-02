Portes ouvertes de l’école Notre Dame à Plérin Ecole Notre-Dame, 26 février 2022, Plérin.

Portes ouvertes de l’école Notre Dame à Plérin

Ecole Notre-Dame, le samedi 26 février à 10:00

La classe de PS-MS-GS bilingue. français – breton Apprendre le breton, c’est une occasion unique de devenir bilingue au quotidien. La classe est prise en charge par un enseignant bilingue de l’Éducation Nationale. L’enseignement y est dispensé de manière à assurer une parité d’exposition et d’utilisation des deux langues. La langue bretonne n’est pas traitée comme une matière à part mais comme langue d’enseignement dans les différentes disciplines : mathématiques, histoire, EPS, éducation artistique… ce qui permet à l’enfant de devenir véritablement bilingue. L’enseignement se fait dans le cadre des programmes officiels de l’école primaire et est organisé dans le cadre du projet d’école. La plupart des élèves viennent de familles qui ne pratiquent pas la langue bretonne, parfois même d’autres régions ou d’autres pays. La connaissance préalable du breton n’est donc pas indispensable. Les évaluations confirment que l’enseignement bilingue contribue fortement au développement intellectuel de l’élève et à son épanouissement. Les études effectuées dans différents pays montrent que les enfants bilingues ont de bons résultats dans divers domaines (linguistiques dont le français, matières scientifiques, domaines artistiques…). Notre école comme toutes les écoles Diwan est : * Ouverte à tous, * Gratuite, * Laïque * Associative. * Elle repose sur le principe de l’enseignement par l’immersion en breton. Notre but est de former des élèves qui pourront parler plusieurs langues, ouverts sur les autres, capables de parler breton dans leur vie sociale comme durant les cours. Elle a été inaugurée en 1979. Elle a donc plus de 30 ans d’expérience. Près d’une centaine d’enfants y est scolarisée. Quatre enseignants encadrent les élèves.

Venez rencontrer l’équipe enseignante et des parents de l’école

Ecole Notre-Dame Place Marie Balavenne 22190 Plérin Plérin Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T13:00:00