À partir du mardi 25 janvier 2022, l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy organise des portes ouvertes sous forme de visites guidées. À cette occasion, nous serions ravis d’accueillir les élèves issus de vos établissements pour leur faire découvrir l’école. Ces visites guidées auront lieu par groupes aux dates et horaires suivants : – Mardi 25 et mercredi 26 janvier 2022 – Mardi 01 et mercredi 02 février 2022 – Mardi 08 et mercredi 09 février 2022 – Mardi 15 et mercredi 16 février 2022 – Mardi 08 et mercredi 09 mars 2022 – Mardi 15 et mercredi 16 mars 2022 – De 14h à 15h – 15h à 16h – 16h à 17h – 17h à 18h Il n’est pas nécessaire de s’inscrire en amont. Se présenter à l’accueil de l’école aux horaires indiqués.

Entrée libre, sans inscription. Se présenter aux horaires indiqués à l’accueil de l’école.

École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy 2 rue des Italiens, 95000 Cergy Cergy Cergy Préfecture Val-d’Oise



