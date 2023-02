PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE NATIONALE DE LUTHERIE École Nationale de Lutherie Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie.

Unique lieu de formation public en France consacré à la lutherie du quatuor. (Violon, violoncelle, Alto). ce.0880036@ac-nancy-metz.fr +33 3 29 37 56 04 http://www.lyc-vuillaume.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/l-ecole-nationale-de-lutherie/ École Nationale de Lutherie

