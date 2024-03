Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie Lannouchen Ecole Sainte Marie Lannouchen 23 rue de Verdun 29400 LANDIVISIAU Landivisiau, vendredi 15 mars 2024.

Portes ouvertes de l’école maternelle Sainte Marie Lannouchen Une belle occasion de découvrir l’école et d’échanger avec les enseignants et les parents de la filière bilingue français-breton. 15 et 16 mars Ecole Sainte Marie Lannouchen 23 rue de Verdun 29400 LANDIVISIAU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T17:00:00+01:00 – 2024-03-15T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Ecole Sainte Marie Lannouchen 23 rue de Verdun 29400 LANDIVISIAU 23 RUE DE VERDUN 29400 LANDIVISIAU Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

ecole maternelle sainte marie Lannouchen