Portes ouvertes de l’école Diwan de Saint-Brieuc Ecole Diwan Sant-Brieg Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Portes ouvertes de l’école Diwan de Saint-Brieuc Ecole Diwan Sant-Brieg, 18 mars 2022, Saint-Brieuc. Portes ouvertes de l’école Diwan de Saint-Brieuc

du vendredi 18 mars au samedi 19 mars à Ecole Diwan Sant-Brieg

Notre école comme toutes les écoles Diwan est : * Ouverte à tous, * Gratuite, * Laïque * Associative. * Elle repose sur le principe de l’enseignement par l’immersion en breton. Notre but est de former des élèves qui pourront parler plusieurs langues, ouverts sur les autres, capables de parler breton dans leur vie sociale comme durant les cours. Elle a été inaugurée en 1979. Elle a donc plus de 30 ans d’expérience. Près d’une centaine d’enfants y est scolarisée. Quatre enseignants encadrent les élèves. Il y a donc quatre classes de la maternelle toute petite section au CM2. Venez rencontrer l’équipe enseignante et des parents de l’école Ecole Diwan Sant-Brieg 19 bd Carnot 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Ecole Diwan Sant-Brieg Adresse 19 bd Carnot 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Ecole Diwan Sant-Brieg Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Ecole Diwan Sant-Brieg Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Portes ouvertes de l’école Diwan de Saint-Brieuc Ecole Diwan Sant-Brieg 2022-03-18 was last modified: by Portes ouvertes de l’école Diwan de Saint-Brieuc Ecole Diwan Sant-Brieg Ecole Diwan Sant-Brieg 18 mars 2022 Ecole Diwan Sant-Brieg Saint-Brieuc saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor