Portes ouvertes de l’école Diwan d’Auray Skol Diwan An Alre Auray, vendredi 15 mars 2024.

Portes ouvertes de l’école Diwan d’Auray Venez rencontrer nos équipes et découvrez notre pédagogie par immersion ! 15 et 16 mars Skol Diwan An Alre

Début : 2024-03-15T17:00:00+01:00 – 2024-03-15T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Skol Diwan An Alre Rue Général Auguste la Houlle, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne

Diwan An Alre