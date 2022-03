Portes ouvertes de l’école Diwan d’Auray Skol Diwan An Alre Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

Portes ouvertes de l'école Diwan d'Auray
du vendredi 18 mars au samedi 19 mars à Skol Diwan An Alre
Dorioù digor skol Diwan An Alre
Skol Diwan An Alre
Rue Général Auguste la Houlle, 56400 Auray
Auray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00

