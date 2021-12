Versailles École des Beaux-Arts (galerie) Versailles, Yvelines Portes ouvertes de l’Ecole des Beaux-Arts École des Beaux-Arts (galerie) Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L’École des Beaux-arts de Versailles sera ouverte le samedi 19 mars de 10 h à 18 h pour faire découvrir au public les travaux des élèves du cursus supérieur mais aussi des cours publics et de l’atelier reliure, et présenter les modalités d’inscription 2022-23.

Entrée libre

Découvrez les travaux des élèves du cursus supérieur mais aussi des cours publics et de l'atelier reliure. École des Beaux-Arts (galerie) 11 Rue Saint-Simon 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00

