Portes Ouvertes de l’Ecole de Savignac, Management des métiers de l’hospitalité (hôtellerie, restauration, tourisme) Ecole de savignac Savignac-les-Églises, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Découvrez notre école de management en hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel

Découvrez le 1er campus où il fait bon vivre et l’expérience de vie unique qu’il propose.

Échangez avec nos étudiants sur leur expérience à Savignac et avec nos intervenants sur nos méthodes.

Informez-vous sur nos programmes académiques, notre approche pédagogique, les opportunités d’échanges internationaux, et bien plus encore.

Plongez dans la vie étudiante avec nos projets, associations, stages, et relations avec les entreprises.

Programme

En continu de 9h à 16h30 : Pôle Programmes, Pôle Vie étudiante, Visite du campus

De 12h à 13h : Conférence du directeur

A 10h, 11h, 14h et 15h (durée 15mn environ) : Ateliers Anglais, Leadership et Événementiel

Ecole de savignac 1 place des écoles 24420 Savignac-les-églises Savignac-les-Églises 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

école hôtelière école hôtellerie

Paul Gouëzigoux