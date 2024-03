Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Truchtersheim, samedi 22 juin 2024.

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Truchtersheim Bas-Rhin

L’Ecole de Musique du Kochersberg ouvre ses portes afin de permettre aux habitants et futurs élèves de découvrir les instruments et les disciplines enseignées. Plusieurs représentations vous seront proposées par des ensembles et orchestres. Aussi, découvrez divers instruments qui vous seront présentés à la MIK. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 15:00:00

fin : 2024-06-22 17:00:00

rue Germain Muller

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est ecole.musique@kochersberg.fr

L’événement Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Truchtersheim a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg