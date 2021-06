Portes ouvertes de l’école de musique Interval’Coglais Maen Roch, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Maen Roch.

Portes ouvertes de l’école de musique Interval’Coglais 2021-07-03 09:00:00 – 2021-07-03 15:00:00

Maen Roch Ille-et-Vilaine

L’école de musique Interval’Coglais vous ouvre leurs portes le samedi 3 juillet 2021 de 9h à 15h dans leurs nouveaux locaux au sein de l’ESCC à Maen Roch !

Un moment de partages et d’échanges avec les professeurs mais également avec les élèves qui vous présenteront leur travail lors de performances musicales.

L’école de musique propose des cours pour de nombreux instruments : accordéon diatonique, basse, batterie-percussions, chant, clairon, clarinette, flûte traversière, harpe celtique, piano, saxophone, tambour, trompette, trombone, tuba, violon, ateliers musiques amplifiés, Orchestre d’Harmonie.

De plus, elle dispense des cours de danses traditionnelles, d’ensemble vocal et d’éveil musical pour les plus jeunes.

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont ouvertes, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur place.

intervalcoglais@orange.fr +33 9 66 96 61 18 http://www.intervalcoglais.fr/

L’école de musique Interval’Coglais vous ouvre leurs portes le samedi 3 juillet 2021 de 9h à 15h dans leurs nouveaux locaux au sein de l’ESCC à Maen Roch !

Un moment de partages et d’échanges avec les professeurs mais également avec les élèves qui vous présenteront leur travail lors de performances musicales.

L’école de musique propose des cours pour de nombreux instruments : accordéon diatonique, basse, batterie-percussions, chant, clairon, clarinette, flûte traversière, harpe celtique, piano, saxophone, tambour, trompette, trombone, tuba, violon, ateliers musiques amplifiés, Orchestre d’Harmonie.

De plus, elle dispense des cours de danses traditionnelles, d’ensemble vocal et d’éveil musical pour les plus jeunes.

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont ouvertes, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur place.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par