De nombreuses activités et ateliers vous seront proposés le samedi 18 et le dimanche 19 septembre : des tout petits aux plus grands, des acrobaties au jonglage, en passant par la slackline, les portes ouvertes du PPCM seront l’occasion de découvrir, d’apprendre et de s’amuser ensemble, autour des arts du cirque et des cultures urbaines. Découvrez nos espaces et participez en famille aux ateliers donnés par nos équipes pédagogiques

Entrée Libre

Découvrez nos espaces et participez en famille aux ateliers donnés par nos équipes pédagogiques Le Plus Petit Cirque du Monde Impasse de la Renardière 92220 Bagneux

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

