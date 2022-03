Portes ouvertes de l’école Cliscouët Ecole Cliscouët Beg an Divroidi Catégories d’évènement: Beg an Divroidi

Venez rencontrer les équipes pédagogiques de l’école à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. Les portes ouvertes sont l’occasion de découvrir les salles de classes et d’activité, de faire connaissance avec l’équipe pédagogique et de pouvoir poser toutes vos questions sur le bilinguisme français-breton à l’école maternelle. Venez rencontrer les équipes pédagogiques de l’école à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. Ecole Cliscouët 42 rue de la Pérouse Vannes Beg an Divroidi Mervent – Koulev Mor-Bihan

