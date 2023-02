Portes ouvertes de l’École Bretonne d’Herboristerie École Bretonne d’Herboristerie Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’Évènement: Finistère

Plounéour-Ménez

Portes ouvertes de l’École Bretonne d’Herboristerie École Bretonne d’Herboristerie, 6 mai 2023, Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez. Portes ouvertes de l’École Bretonne d’Herboristerie Rue Jules Ferry École Bretonne d’Herboristerie Plounéour-Ménez Finistere École Bretonne d’Herboristerie Rue Jules Ferry

2023-05-06 13:30:00 – 2023-05-06 18:30:00

École Bretonne d’Herboristerie Rue Jules Ferry

Plounéour-Ménez

Finistere Plounéour-Ménez L’École Bretonne d’Herboristerie organise un après-midi portes ouvertes à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux. Au programme : des ateliers et des démonstrations (table découverte des algues, dessin botanique pour les enfants, distillation,…), des expositions (herbiers, anciennes affiches, film, photographies), des jeux, un marché des producteurs, de la musique, un bar à tisanes,… +33 2 98 78 96 91 http://www.facebook.com/ebhcapsante/ École Bretonne d’Herboristerie Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plounéour-Ménez Autres Lieu Plounéour-Ménez Adresse Plounéour-Ménez Finistere École Bretonne d'Herboristerie Rue Jules Ferry Ville Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez lieuville École Bretonne d'Herboristerie Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Departement Finistere

Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouneour-menez plouneour-menez/

Portes ouvertes de l’École Bretonne d’Herboristerie École Bretonne d’Herboristerie 2023-05-06 was last modified: by Portes ouvertes de l’École Bretonne d’Herboristerie École Bretonne d’Herboristerie Plounéour-Ménez 6 mai 2023 École Bretonne d'Herboristerie Plounéour-Ménez finistère Plounéour-Ménez, Finistère Rue Jules Ferry École Bretonne d'Herboristerie Plounéour-Ménez Finistere

Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Finistere