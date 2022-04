Portes ouvertes de l’atelier verrerie d’art Limalonges Limalonges Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Limalonges

Portes ouvertes de l’atelier verrerie d’art Limalonges, 25 juin 2022, Limalonges. Portes ouvertes de l’atelier verrerie d’art Corinne Créations 10 Lieu-dit La Scie Limalonges

2022-06-25 – 2022-06-26 Corinne Créations 10 Lieu-dit La Scie

Limalonges Deux-Sèvres Limalonges EUR Journées portes ouvertes de l’atelier de verrerie d’Art de Corinne Créations Les 25 et 26 juin dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins, à Limalonges Tout au long de l’année, ateliers découverte du travail du verre sur rendez-vous. Tous les projets sont personnalisés et personnalisables. Elle peut également se déplacer si besoin Vitrail Tiffany à partir de 16 ans – A partir de 80 euros par personne

Décore ta tasse ou ton gobelet à partir de 3/4 ans – A partir de 25 euros par enfant

Crée ton bijou ou ton porte-clés…à partir de 8/10 ans – A partir de 35 euros par personne. J’accepte les groupes jusqu’à 8/10 personnes. Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Corinne Créations 10 Lieu-dit La Scie Limalonges

