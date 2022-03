Portes ouvertes de l’atelier verrerie d’art Limalonges Limalonges Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Limalonges Deux-Sèvres Limalonges EUR Journées portes ouvertes de l’atelier de verrerie d’Art de Corinne Créations Du 28 mars au 3 avril dans le cadre des Journées Européenne des Métiers d’Art, à Limalonges Tout au long de l’année, ateliers découverte du travail du verre sur rendez-vous. Tous les projets sont personnalisés et personnalisables. Elle peut également se déplacer si besoin Vitrail Tiffany à partir de 16 ans – A partir de 80 euros par personne

Décore ta tasse ou ton gobelet à partir de 3/4 ans – A partir de 25 euros par enfant

Crée ton bijou ou ton porte-clés…à partir de 8/10 ans – A partir de 35 euros par personne. J’accepte les groupes jusqu’à 8/10 personnes. Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

