Portes ouvertes de l’atelier « Un Monde de Bois » La Bouteille, 19 novembre 2022, La Bouteille.

Portes ouvertes de l’atelier « Un Monde de Bois »

1, rue de Verdun La Bouteille Aisne

2022-11-19 – 2022-11-20

La Bouteille

Aisne

La Bouteille

Sébastien vous ouvre les portes de son atelier et du magasin pour vous partager sa passion et vous faire découvrir ses nouveautés : fabrication artisanale de jeux, jouets et objets en bois massif.

Des artisans investiront l’atelier le dimanche : Maud la céramiste, Laurence la Perlière de Verre, Aurélie la Linograveuse, Antony le Créateur de Luminaires

Un chèque cadeau de 150€ est à gagner (ticket remis lors de votre passage en caisse pour tenter de remporter un chèque-cadeau d’une valeur de 150€ en participant au tirage au sort).

contact@unmondedebois.fr +33 3 23 98 09 52

La Bouteille

