Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI® Atelier B2, 18 mars 2023, Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs.

2 Impasse des Renards Atelier B2 Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime Atelier B2 2 Impasse des Renards

2023-03-18 15:00:00 – 2023-03-18 18:00:00

Profitez de visites guidées pour découvrir le savoir-faire de Peggy DESJARDIN et les coulisses de sa savonnerie artisanale Savon D’ICI®.

Et pour les habitués, ouverture de l’atelier le dimanche matin de 10h à 13h sans visite guidée, juste pour les emplettes et la papote.

savondici@gmail.com +33 6 33 24 67 33 https://savondici.eu/

