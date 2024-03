Portes ouvertes de l’atelier mosaïque Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom, vendredi 5 avril 2024.

Portes ouvertes de l’atelier mosaïque Thury-Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Vendredi

La mosaïque est un art décoratif qui permet d’aborder de nombreuses techniques de pose, de travailler à petite et à grande échelle et de composer des créations avec des matériaux très divers.Dans mes créations j’aime utiliser différentes matières : verre, émaux de briare, grés, marbre et matériaux de récupérations bois flottés, coquillages, vaisselle ancienne, ardoise…. Ces matériaux me permettent de jouer avec les couleurs, les reflets, les formes et les épaisseurs.Lorsque je réalise un tableau, je pars d’une esquisse puis peu à peu, sous le dessin, la mosaïque s’anime et prend vie par l’union des tesselles de verre, de marbre, d’émaux…Je travaille aussi bien des œuvres figuratives (marines, portraits, arbres de vie…) que des œuvres abstraites où j’aime jouer avec les courbes, les reliefs, les matières, les couleurs. Je réalise des objets décoratifs, des tableaux, des bijoux.C’est ce travail de mosaïste que je vous propose de découvrir lors de mes portes ouvertes.Par ailleurs, je propose toute l’année des ateliers d’initiation et de perfectionnement à la pratique de la mosaïque. Ainsi l’atelier devient un lieu de transmission et de partage.Vous pourrez, lors de votre visite échanger avec moi et les personnes qui viennent s’initier à l’art de la mosaïque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

3 Avenue du Général Lyne

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie cordhomme.stephanie@gmail.com

