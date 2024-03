Portes ouvertes de l’atelier et initiation à la poterie Bélâbre, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes de l’atelier et initiation à la poterie Bélâbre Indre

Samedi

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art.Familles

J’ouvre sur rendez-vous mon atelier de poterie aux personnes et aux familles (maximum 5 personnes) désirant découvrir mon savoir-faire. A cette occasion, je propose des démonstrations de tournage et une présentation des différentes étapes de la conception d’un bol . Les enfants (et les plus grands aussi) pourront modeler leur petit bol et expérimenter le grès, la terre que j’utilise. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

24 Rue du Four à Chaux

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire poteriedelaboutbout36@gmail.com

