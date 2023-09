Portes ouvertes de l’Atelier Essenza Association Atelier Essenza Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 01 octobre 2023

de 15h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour venir, envoyez-nous un e-mail à contact@atlier-essenza.com ou par téléphone au +33 6 59 73 98 40

Découvrez l’Essence du Bien-Être à Paris avec Atelier Essenza ! Nous sommes ravies de vous inviter à découvrir notre espace dédié à la transmission de méthodes somatiques et psychocorporelles lors de nos portes ouvertes !

À propos de l’Association Atelier Essenza

L’Association Atelier Essenza, fondée en 2014, a pour mission la transmission de méthodes somatiques et psychocorporelles. Notre approche intersectionnelle vise à créer des stratégies inclusives pour travailler avec des corps très diversifiés, y compris des adultes, des enfants, des personnes handicapées, et des personnes marginalisées.

En collaboration avec des professionnels de la santé et des experts en psychocorporel, nous explorons le lien entre le bien-être corporel et la découverte de soi. Nous proposons des ateliers somatiques, un accompagnement médicalisé, des journées d’études, des ateliers pédagogiques, et des projets pluridisciplinaires impliquant des artistes, des chercheurs et des institutions renommées.

Nos services

Gyrotonic

Gyrokinesis

Yoga

Danse thérapie

Mouvement créatif

Sophrologie

Kinésithérapie

Acupuncture

Psychologie

Durant cette journée, vous aurez l’opportunité de rencontrer nos professeurs et thérapeutes expérimentés, qui seront disponibles pour échanger et répondre à vos questions.

L’Essence de l’Atelier Essenza

« Essenza » signifie « essence » en italien, et c’est précisément ce que représente l’Atelier Essenza. Nous vous invitons à revenir à l’essence de votre être, à explorer la performativité de votre corps et à vous engager dans une réflexion transdisciplinaire centrée sur le « care ». Chez nous, les corps sont légitimes, égaux, et deviennent un espace commun.

Programme de l’événement

Recontre avec l’équipe Essenza

Rencontrez nos professeurs et thérapeutes expérimentés qui seront disponibles pour échanger et répondre à vos questions tout au long de l’événement.

Atelier Découverte pour Enfants

Nous offrons également un atelier découverte spécialement conçu pour les enfants, axé sur la vidéo et l’éducation à l’image. C’est une occasion unique pour les jeunes esprits créatifs d’explorer leur imagination et de s’initier à l’art visuel.

Rejoignez-nous pour cette journée spéciale où vous découvrirez notre engagement envers le bien-être corporel, l’inclusion et la créativité.

Pour toute question ou pour confirmer votre présence, contactez-nous à contact@atelier-essenza ou par téléphone au +33 6 59 73 98 40

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager cette expérience unique avec vous !

Association Atelier Essenza 21 boulevard de strasbourg 75010 Paris

Contact : http://www.atelier-essenza.com/ +33659739840 contact@atelier-essenza.com https://www.facebook.com/atelier.essenza https://www.facebook.com/atelier.essenza http://www.atelier-essenza.com/contact

Atelier Essenza Atelier Essenza, Cité Dupetit-Thouars, 75003 Paris