Gratuit : oui Vous souhaitez rencontrer les carnavaliers et découvrir les chars en construction qui composeront les défilés du Carnaval 2022 ? Rendez-vous à l’Atelier du Carnaval à Nantes les 5 et 6 février 2022 de 10h à 18h. Tout public. Accès : Proche de l’arrêt de tram Souillarderie, ligne 1. Parking à proximité. Atelier des Carnavaliers adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

Atelier des Carnavaliers
Adresse: 188 route de Sainte Luce / 19 rue des Carnavaliers
Ville: Nantes
Departement: Loire-Atlantique

