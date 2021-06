Sens Sens 89100, Sens Portes ouvertes de L’Atelier du bout du fond du chemin et du Bateau-Galerie Neptune Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Portes ouvertes de L’Atelier du bout du fond du chemin et du Bateau-Galerie Neptune Sens, 19 juin 2021-19 juin 2021, Sens. Portes ouvertes de L’Atelier du bout du fond du chemin et du Bateau-Galerie Neptune 2021-06-19 – 2021-06-19 Chemin des Cannetieres Atelier du bout du fond du chemin

Sens 89100 EUR Céline Faille, plasticienne passionnée, ouvre les portes de son atelier d’art.

N’hésitez pas à lui rendre visite, elle vous expliquera toutes les facettes de son travail ! Le Bateau Galerie Neptune sera lui aussi ouvert à la visite.

