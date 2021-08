Saint-Connan Pôle de l'Etang-Neuf Côtes-d'Armor, Saint-Connan Portes ouvertes de l’atelier de peinture du Pôle de l’Étang Neuf Pôle de l’Etang-Neuf Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pôle de l’Etang-Neuf

L’atelier ouvre ses portes au public afin de faire découvrir la production artistique qui voit le jour entre ses murs. C’est également l’occasion d’assister à la démonstration de calligraphie chinoise par Sophie Deliss. Vous pourrez échanger avec les artistes qui proposent des stages tout au long de l’année pour petits et grands, amateurs ou confirmés.

Accès libre et gratuit les deux après-midis, port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

Portes ouvertes de l'atelier de peinture pour venir découvrir le travail réalisé, l'espace de création et les stages proposés à l'année. Démonstration de calligraphie chinoise le samedi. Pôle de l'Etang-Neuf 22480, Saint-Connan

