Portes ouvertes de l’atelier de peinture Chaumes-en-Retz, dimanche 21 avril 2024.

L’atelier de peinture de Chaumes-en-Retz vous ouvre ses portes… Venez découvrir le travail des artistes et les ateliers que propose l’association tout au long de l’année.

Le saviez-vous ?

Un atelier de peinture peut concerner plusieurs techniques et thématiques Venez découvrir l’espace où des artistes, amateurs et passionnés, se réunissent pour créer des œuvres picturales.

dessins et peintures: les ateliers se concentrent sur l’apprentissage des techniques de dessin et de peinture. Les participants explorent divers médiums tels que l’acrylique, l’huile, l’aquarelle, etc. Ils peuvent travailler sur des natures mortes, des paysages, des portraits, et plus encore.

ateliers de Calligraphie japonaise et d’Itokaké l’art subtil de la calligraphie japonaise. Les participants apprennent à manier le pinceau et à créer des caractères kanji élégants.

ateliers Paysages urbains et illustrations les artistes explorent la représentation des environnements urbains, des rues animées aux bâtiments emblématiques. Ils peuvent également se concentrer sur l’illustration.

ateliers d’écriture, de philosophie et de connaissance des Arts Ces ateliers combinent la créativité artistique avec la réflexion intellectuelle. Les participants explorent des sujets liés à l’art, à la philosophie et à la culture.

séances d’Art Thérapie L’art thérapie utilise le processus créatif pour améliorer le bien-être émotionnel et mental. Les participants peuvent exprimer leurs émotions à travers la peinture et d’autres formes artistiques.

ateliers de gravure, d’édition de livres d’Artistes et d’estampes Ces ateliers se concentrent sur les techniques de gravure, d’édition de livres d’artistes et de création d’estampes. Chaque atelier a sa propre ambiance, ses enseignants et ses objectifs spécifiques. Ils offrent un espace pour la créativité, l’apprentissage et l’expression personnelle.

L’atelier de Chaumes-en-Retz situé à côté de la poste à Arthon vous proposera quant à lui des cours de peinture. N’hésitez pas à venir à la rencontre de l’association.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@chaumesenretz.fr

