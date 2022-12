PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE FRANÇOISE AUVRAY, CÉRAMISTE Courcival Courcival Courcival Catégories d’évènement: Courcival

PORTES OUVERTES DE L'ATELIER DE FRANÇOISE AUVRAY, CÉRAMISTE Courcival, 17 décembre 2022

2022-12-17 – 2022-12-18

Sarthe Courcival Venez découvrir ou redécouvrir les oeuvres en céramique de Françoise Auvray.

« Des pièces uniques seront exposées, des céramiques et poteries réalisées avec beaucoup de passion. Des cadeaux durables et locaux qui n’ont pas traversé les océans à déposer sous le sapin » explique Françoise Possibilité de visiter l’atelier à tout moment sur rendez-vous. Plus d’infos :

https://www.facebook.com/francoise.auvray.75

http://www.auvrayceramique.fr/

au 06.20.30.40.85 Françoise Auvray, céramiste à courcival, ouvre les portes de son atelier et vous propose plains d’idées cadeaux pour les fêtes ! +33 6 20 30 40 85 Courcival

