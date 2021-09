La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Portes ouvertes de l’atelier de Botbihan La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée

Portes ouvertes de l’atelier de Botbihan La Feuillée, 4 septembre 2021, La Feuillée. Portes ouvertes de l’atelier de Botbihan 2021-09-04 – 2021-09-04

La Feuillée Finistère La Feuillée Samedi 4 et dimanche 5 septembre de 14h à 18h, portes ouvertes de l’atelier de Gwenaëlle Peron, artiste-peintre, proposant des cours de peintures.

Contact : 06 67 49 22 70 / gwenaelleperon@orange.fr L’atelier de Botbihan +33 6 67 49 22 70 Samedi 4 et dimanche 5 septembre de 14h à 18h, portes ouvertes de l’atelier de Gwenaëlle Peron, artiste-peintre, proposant des cours de peintures.

Contact : 06 67 49 22 70 / gwenaelleperon@orange.fr L’atelier de Botbihan dernière mise à jour : 2021-08-28 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Feuillée Autres Lieu La Feuillée Adresse Ville La Feuillée lieuville 48.39014#-3.89719