Portes ouvertes de l’atelier BOTSUAK Atelier Botsuak Lupersat, samedi 30 mars 2024.

PORTES OUVERTES de L’Atelier Botsuak artisan d’art marionnettiste

Organisées par l’Institut National des Métiers d’Art

Comme tous les ans, cette exposition sera accompagnée d’animation d’ateliers et de démonstrations de fabrication et réunira de nombreuses créations des deux artisans d’art, laurence Kus (Atelier Botsuak) et Rui de Basto (Atelier Basto).

Pendant 9 jours vous pourrez découvrir les techniques de fabrication et les matériaux utilisés par les deux artisans (essentiellement issus de la récupération d’objets et matières en fin de vie), vous aurez aussi l’occasion de toucher, manipuler, expérimenter des marionnettes très diverses marionnettes à fils, marionnettes de ventriloque, marionnettes sur table, marottes, marionnettes portées, etc..

Avec votre famille, vos enfants, vos amis, venez passer un moment en compagnie des marionnettes ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Atelier Botsuak 18 Chez Latour

Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelier.botsuak@gmail.com

