Portes ouvertes de l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir Association FDFA – Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la semaine des violences faites aux femmes.

L’association FDFA- Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir est une association qui réunit en priorité des femmes en situation de handicap, quelle que soit leur singularité, mais aussi des hommes en situation de handicap et des femmes et des hommes dit.es « valides » partageant les mêmes objectifs.

Le but de notre association est de lutter contre la double discrimination qu’entraîne le fait d’être femme et handicapée.

Nous voulons crier haut et fort que nous sommes des femmes et des citoyennes avant d’être « handicapées ».

Nous vous invitons à assister à notre événement, durant lequel vous rencontrerez l’équipe FDFA, les membres du Conseil Administratif, d’autres associations partenaires .

Nous vous invitons à assister à notre événement, durant lequel vous rencontrerez l’équipe FDFA, les membres du Conseil Administratif, d’autres associations partenaires qui vous présenteront leurs projets associatifs, une animation sur la conscience de soi en milieu professionnel vous sera également proposée.

Des rencontres avec des acteurs et actrices du monde associatif seront également présent.es, vous pourrez échanger avec elles et eux.

Une exposition photo sera également présentée.

L’événement se déroulera au 2 rue ARISTIDE MAILLOL 75015 PARIS

TOUT PUBLIC

GRATUIT

LE 29 NOVEMBRE 2023 DE 10H00 à 17H00

contact : contact@fdfa.fr

Association FDFA – Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 2 rue Aristide MAILLOL 75015 Paris

Contact : https://fdfa.fr contact@fdfa.fr

@FDFA adhérente FDFA