PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION DES DRAGON LADIES LO.VE Saumur

Saumur Maine-et-Loire L’association des “Dragon Ladies Lo.Ve” a le plaisir de vous convier à sa journée portes ouvertes qui a pour but de faire connaître le dragon-boat, sport-santé, pour les personnes touchées par le cancer du sein (ou tout autre cancer), femmes et hommes ! dragonladieslove@orange.fr https://www.dragonladieslove.com/ Saumur

