Portes Ouvertes de L’Assise au Jardin Valtaud

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Jardin de Marie Valtaud

Ces Portes ouvertes sont l’occasion de se balader dans les différentes partie du jardin et de profiter des animations proposées, mais aussi de visiter la maison et son ambiance du début XXe et pourquoi pas découvrir d’anciens savoirs-faire (forge, apiculture, réparation de cycle, menuiserie, épicerie). Une démonstration sera proposée le samedi, sur l’utilisation du chanvre et du lin, ainsi que des visites guidées le week-end. Vous pourrez également déambuler à travers le village, à pied ou en calèche, pour vous rendre au bord de l’Aume et constater les différents travaux réalisés par les bénévoles et les habitants lors du Chantier Participatif (défrichage raisonné et recensement de la faune et flore, fabrication de ruches…).

Pour la visite du village, prévoir de bonnes chaussures (durée de la balade : environ 45 minutes). Les balades en calèche sont payantes.

Venez découvrir le jardin de Mademoiselle Valtaud et la mémoire d’une famille d’artisans-commercants aux XIXe et XXe siècles. Une balade à travers le village vous conduira jusqu’au bord de l’Aume.

Jardin de Marie Valtaud 3 rue Haute, Villejésus 16140 AIGRE Aigre Villejésus Charente



2021-06-04T15:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T15:00:00