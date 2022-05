PORTES OUVERTES DE L’ARMADA MODELISME PORTELOIS Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

PORTES OUVERTES DE L’ARMADA MODELISME PORTELOIS Le Portel, 26 mai 2022, Le Portel. PORTES OUVERTES DE L’ARMADA MODELISME PORTELOIS 42 rue d’Outreau Le Portel

2022-05-26 – 2022-05-26

42 rue d'Outreau Le Portel Pas-de-Calais Le Portel L'Association L'Armada Modélisme Portelois située au 42 rue d'Outreau organise une journée Portes ouvertes le jeudi 26 mai de 10h00 à 18h00. nUne belle occasion de découvrir leur activité : conception de maquettes, exposition, initiation gratuite à la navigation radiocommandée ou encore évolution de maquettes dans le bassin extérieur. nSi vous êtes intéressé(e) par l'univers de l'Armada, sachez que vous pouvez adhérer à partir de 14 ans à l'Association. N'hésitez pas à vous renseigner le 26 mai sur place. +33 6 11 91 64 31

