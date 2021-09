Poitiers Agence Architecture BEST OF Poitiers, Vienne Portes ouvertes de l’agence d’architecture BEST OF Agence Architecture BEST OF Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Agence Architecture BEST OF, le vendredi 15 octobre à 14:00

Nous vous proposons une visite de l’agence, l’exposition de projets, et une présentation du métier d’architecte.

Gratuit.

Journées nationales de l'architecture Agence Architecture BEST OF 11 rue du moulin apparent, 86000 Poitiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00

