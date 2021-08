Mézos Agence Glazewski Adam Architecte Landes, Mézos Portes ouvertes de l’agence : Agence Glazewski Adam Architecte Agence Glazewski Adam Architecte Mézos Catégories d’évènement: Landes

Mézos

Portes ouvertes de l’agence : Agence Glazewski Adam Architecte Agence Glazewski Adam Architecte, 15 octobre 2021, Mézos. Portes ouvertes de l’agence : Agence Glazewski Adam Architecte

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Agence Glazewski Adam Architecte

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour vous présenter notre travail d’architecte.

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture Agence Glazewski Adam Architecte Rue des Tilleuls, 40170 Mezos Mézos Monde Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T16:00:00 2021-10-15T16:30:00;2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mézos Autres Lieu Agence Glazewski Adam Architecte Adresse Rue des Tilleuls, 40170 Mezos Ville Mézos lieuville Agence Glazewski Adam Architecte Mézos