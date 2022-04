Portes ouvertes de l’aérodrome de Sarlat-Domme Domme Domme Catégories d’évènement: Domme

Domme Dordogne Journée portes ouvertes à l’aéroclub de Sarlat-Domme les 14 et 15 mai.

Toute la journée. Exposition d’aéronefs, de maquettes et de drônes.

Accès libre en respectant les normes sanitaires.

+33 5 53 28 32 95

