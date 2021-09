Guérande Maison de la Famille Guérande, Loire-Atlantique Portes ouvertes de l’Accueil 10/14 ans Maison de la Famille Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Portes ouvertes de l'Accueil 10/14 ans

Maison de la Famille, le mercredi 13 octobre

L’accueil 10/14 ans vous ouvre ses portes*, **mercredi 13 octobre de 17h à 19h** au 22, faubourg Saint Michel, dans les locaux de la Maison de la Famille. Ce sera l’occasion de découvrir ce lieu spécialement adapté aux jeunes dés 10 ans. L’équipe d’animation composée **de Géraldine, Lise et Kévin** sera présente pour répondre à toutes vos questions. _*Port du masque obligatoire._ Mercredi 13 octobre de 17h à 19h Maison de la Famille 22, faubourg Saint Michel Guérande Guérande Loire-Atlantique

