Portes ouvertes de la vallée des Aldudes, 15 octobre 2022, .

Portes ouvertes de la vallée des Aldudes

2022-10-15 – 2022-10-15

EUR 0 0 Comme tous les 2 ans, l’association AIBA (Aldudeko Ibarra Beti Aintzina) organise les Portes Ouvertes de la vallée des Aldudes. L’objectif est de mieux faire connaitre aux visiteurs cette authentique vallée du Pays Basque en promouvant nos ressources naturelles, nos produits locaux de qualité et nos savoir faire, le tout dans un environnement accueillant et festif. C’est dans ce cadre que les commerçants, artisans et agriculteurs organisent ensemble :

-un comice agricole avec près de 1000 bêtes le samedi.

-animations culturelles : kantaldi (chants basques), bertsu (versification en basque), théâtre en basque, dnases basques, expositions , artisanales, conférences, marchés…

-animations sportives ; trail et balade pédestre Kintoa Kurri, pelote à main nue, jeux pour enfants.

-animations pédagogiques ; école du goût pour les enfants, dégustations pédagogiques par les professionnels.

