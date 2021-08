Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Portes ouvertes de la synagogue Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts

Portes ouvertes de la synagogue 2021-09-05 14:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Soultz-sous-Forêts Découvrez l’histoire de cette synagogue, de style néo-roman, construite en 1897 durant la période allemande, en poussant les portes de cet édifice religieux classé au deuxième tableau des Monuments historiques depuis 1994. Accueil des visiteurs par Mme Marie-José Schaller. Dans le cadre des journées européennes de la culture juive, découverte de l’histoire de la synagogue et du passé juif de la ville de Soultz-sous-Forêts. +33 7 86 26 23 28 Découvrez l’histoire de cette synagogue, de style néo-roman, construite en 1897 durant la période allemande, en poussant les portes de cet édifice religieux classé au deuxième tableau des Monuments historiques depuis 1994. Accueil des visiteurs par Mme Marie-José Schaller. dernière mise à jour : 2021-08-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

