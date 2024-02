PORTES OUVERTES DE LA ST VALENTIN ATELIER GALERIE SABINE VANDERMOUTEN Caux, dimanche 11 février 2024.

L’Atelier Galerie de l’artiste peintre Sabine Vandermouten vous ouvre ses portes à Caux à l’occasion de la fête de l’amour, l’occasion d’offrir une création originale à l’élu(e) de son coeur !

Sabine Vandermouten expose ses dernières créations de la St Valentin

Les visiteurs pourront découvrir et acquérir des pièces telles que des petits cadres, vases et d’autres objets de décoration. Chaque pièce est une création unique, peinte avec soin et passion par l’artiste .

57 Avenue de Neffiès

Caux 34720 Hérault Occitanie sabine.vandermouten@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00



