Portes ouvertes de la SHUC – Centre équestre de Caen Saint-Contest, 5 septembre 2021, Saint-Contest.

Portes ouvertes de la SHUC – Centre équestre de Caen 2021-09-05 14:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 SHUC Centre équestre de Caen 19 rue de la Folie

Saint-Contest Calvados Saint-Contest

Venez en famille découvrir l’équitation à la SHUC – Centre équestre de Caen!

Au programme de l’après-midi : baptêmes poney, parcours de maniabilité, démonstrations, visites des installations, jeux pour petits et grands, tombola avec des lots à gagner… Et aussi une petite buvette pour vous restaurer.

Renseignements et inscription possible sur place.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

contact@shuc-centreequestrecaen.fr +33 2 31 44 59 68 http://shuc-centreequestrecaen.fr/

