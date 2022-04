Portes Ouvertes de la Serre Municipale Serre Municipale Courtenay Catégorie d’évènement: Courtenay

Portes Ouvertes de la Serre Municipale Serre Municipale, 30 avril 2022, Courtenay. Portes Ouvertes de la Serre Municipale

Serre Municipale, le samedi 30 avril à 09:00

Visites commentées, découverte du panel végétal qui ornera les massifs floraux en 2022. A cette occasion, un plant de cosmos vous sera offert. Entrée libre. Portes Ouvertes de la Serre Municipale Serre Municipale ZA du Luteau, Courtenay Courtenay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Courtenay Autres Lieu Serre Municipale Adresse ZA du Luteau, Courtenay Ville Courtenay lieuville Serre Municipale Courtenay

Serre Municipale Courtenay https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtenay/

Portes Ouvertes de la Serre Municipale Serre Municipale 2022-04-30 was last modified: by Portes Ouvertes de la Serre Municipale Serre Municipale Serre Municipale 30 avril 2022 Courtenay Serre Municipale Courtenay

Courtenay