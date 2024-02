PORTES OUVERTES DE LA SALINE « TENUE DE MAREIL » Les Moutiers-en-Retz, vendredi 19 juillet 2024.

PORTES OUVERTES DE LA SALINE « TENUE DE MAREIL » Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Connaissez-vous l’or blanc ? Partez à la découverte d’une saline des Moutiers-en-Retz le temps d’une visite guidée.

Avec la participation du Conseil Départemental, Christian Bonnel de l’association P2MB, véritable passionné, vous contera l’imposante histoire du sel en Baie de Bourgneuf et de l’époque gauloise. Cette visite commentée permet de découvrir, grandeur nature, le fonctionnement d’un marais salant, d’observer les gestes ancestraux du paludier et de déguster cet or blanc.

Visite sans réservation, rendez-vous directement au marais salant 15 min avant la visite.

Où acheter le sel de la saline « Tenue de Mareil » ?

directement sur la saline, en juillet et août, du lundi au samedi de 10h30 à 12h et 17h30 à 19h, par le paludier.

à l’Office de Tourisme des Moutiers-en-Retz et dans les Offices de Villeneuve, La Bernerie, La Plaine, Préfailles et Saint-Michel.

sur le marché des Moutiers-en-Retz, en juillet et août, les jeudis et samedis, par l’association Patrimoine 2MB.

Route de Moraudeau

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

