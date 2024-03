Portes ouvertes de la pépinière artisanale Bordeaux Sainte-Croix Pépinière artisanale Bordeaux Sainte-Croix Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes de la pépinière artisanale Bordeaux Sainte-Croix A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez rencontrer 9 artisans d’art, 9 métiers, 1001 matériaux et savoir-faire autour de la thématique « Sur le bout des doigts » ! 6 et 7 avril Pépinière artisanale Bordeaux Sainte-Croix Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Découvrir les métiers de l’artisanat

C’est autour de la thématique Sur le bout des doigts que nous avons imaginé un parcours au sein de la pépinière artisanale entre les espaces ateliers des 9 artisans locataires et des espaces qui vous inviteront à être curieux, à découvrir, apprendre, tester, comprendre … nos métiers, nos outils, nos matériaux, nos gestes professionnels.

Enfants, familles, scolaires, publics en situation de handicap, les jeunes et les moins jeunes, poussez la porte bleue du 11 rue du Port pour vivre un moment au sein de cette pépinière.

Le samedi 6 et dimanche 7 avril (11h-13h; 14h-18h) vous pourrez découvrir, toucher, sentir, ressentir les métiers d’art. Sur le bout des doigts c’est avoir le cœur sur la main et mettre des étoiles pleins les yeux… et pourquoi pas, faire naître des vocations !

Pépinière artisanale Bordeaux Sainte-Croix 11 rue du port, 33800 bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

europe métiers

INMA