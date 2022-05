Portes Ouvertes de la MJC d’Olivet MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Ateliers, expositions, concert, l’équipe et les animateurs de la MJC vous proposent de découvrir leurs activités avant que vous vous y inscriviez. Pour découvrir le programme : [https://www.mjcmoulin-olivet.org/le…/actu/portesouvertes](https://www.mjcmoulin-olivet.org/le…/actu/portesouvertes) Infos et réservations obligatoires : 02.38.63.66.60 sauf pour la plancha et la couture sur mjcolivet.goasso.org Découvrez les activités de la MJC d’Olivet ! MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T19:00:00

