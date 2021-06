PORTES OUVERTES DE LA MAISON TOULAÔ Mauges-sur-Loire, 19 juin 2021-19 juin 2021, Mauges-sur-Loire.

PORTES OUVERTES DE LA MAISON TOULAÔ 2021-06-19 – 2021-06-19 Maison ToulaÔ MONTJEAN-SUR-LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570

La Maison ToulaÔ se prépare pour vous accueillir à ses journées portes ouvertes les 19 et 20 juin prochains. Venez découvrir leurs différents espaces et les activités qui y sont proposées.

La réservation n’est pas obligatoire, venez quand vous voulez entre 10h et 17h !

Un lieu unique pour découvrir :

– Yoga et sophrologie avec Blandine Hullin

– Hypnose et soins énergétiques avec Bénédicte Bonafos

– Ateliers artistiques et mobilier/déco avec Myriam Bondu

Porte Ouverte de la maison ToulaÔ à Montjean-sur-Loire !

Porte Ouverte de la maison ToulaÔ à Montjean-sur-Loire !

La Maison ToulaÔ se prépare pour vous accueillir à ses journées portes ouvertes les 19 et 20 juin prochains. Venez découvrir leurs différents espaces et les activités qui y sont proposées.

La réservation n’est pas obligatoire, venez quand vous voulez entre 10h et 17h !

Un lieu unique pour découvrir :

– Yoga et sophrologie avec Blandine Hullin

– Hypnose et soins énergétiques avec Bénédicte Bonafos

– Ateliers artistiques et mobilier/déco avec Myriam Bondu

dernière mise à jour : 2021-06-12 par