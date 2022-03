Portes ouvertes de la Maison Familiale et Rurale Saint-Loup-Lamairé, 18 mars 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Portes ouvertes de la Maison Familiale et Rurale Saint-Loup-Lamairé

2022-03-18 – 2022-03-19

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé

Portes ouvertes sur rendez-vous. Découvrez les différentes formations avec stages, en apprentissage et formation en continue. 4/3ème de l’Enseignement Agricole – Bac Pro CGEA Polyculture Elevage – Bac Pro CGEA Elevage Equin – Bac Pro GMNF (environnement) – en apprentissage Bac Pro conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole – Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune – Formation adulte (alternance) – Bac Pro GMNF (environnement) – Bac Pro GMNF 1 an – Technicien Agricole Maraîchage – Arboriculture. Contact : www.mfr-saintloup.com / 05 49 64 60 46 / mfr.st-loup@mfr.asso.fr

+33 5 49 64 60 46

Saint-Loup-Lamairé

