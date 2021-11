Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu, Haute-Garonne Portes ouvertes de la Maison du Lien Social Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Maison du lien social, le samedi 27 novembre à 09:30

Samedi 27 novembre, la Maison du Lien Social vous ouvre ses portes de 9h30 à 17h afin de vous faire découvrir l’étendue de ses activités. **Au programme :** 9h30 Accueil café 10h Atelier cuisine Initiation tablettes et smartphones avec le PAJ 10h30 Spectacle jeune public « La Glaneuse » par la Compagnie L’arbre à sons, à partir de 3 ans. 12h Rafraîchissements et petite restauration 14h-17h Découverte des ateliers de la MLS : DIY cosmétiques, et produits naturels faits main, ateliers loisirs créatifs parent-enfant, jeux de société coopératifs, atelier radio, Pose ton son, échanges de savoirs, atelier informatique, atelier de français, jeux d’éveil et a teliers de couture. Renseignements : 05 61 07 10 72.

Pass sanitaire obligatoire

2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T17:00:00

