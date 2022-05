Portes ouvertes de la maison des jeunes de Miramont Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne EUR Dans le cadre de la semaine de la jeunesse, la Maison des Jeunes ouvre ses portes à tous afin de présenter ses différents projets autour d’un moment convivial.

